Возможный повышенный спрос инвесторов на ОФЗ вызовет укрепление рубля - "Открытие Брокер"

"Поддержкой для рубля остаётся разница в доходностях основных валют. Ведущие центральные банки отложили планы повышения ставок, а в некоторых случаях даже начали возвращать меры стимулирующей политики. Очередным тестом для рубля станут размещения ОФЗ 20 марта. Минфин планирует предложить инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Все размещения будут проводиться в доступных к размещению объёмах. Соответственно, можно вновь рассчитывать на повышенный спрос инвесторов, а с ним и на укрепление рубля в среду", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.