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19 марта 2019 года 19:07
Объем размещения ОФЗ, скорее всего, будет несколько ниже рекорда прошлой недели - 60-80 млрд руб.; рекомендуем к покупке ОФЗ 26226 - Промсвязьбанк
Аппетит к риску на рынках накануне аукционов Минфина остается высоким, поддерживаемый ожиданиями смягчения риторики, как американского Центробанка (20 марта), так и российского (22 марта), отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом опережающую динамику роста котировок с начала недели продолжают показывать длинные ОФЗ, которые около месяца инвесторы обходили стороной из-за санкционных рисков. За понедельник и вторник доходность 10-летнего бенчмарка госбумаг снизилась на 15 б.п. - до 8,27% годовых. Учитывая сигналы ЦБ по возможности снижения ставки в конце 2019 - начале 2020 гг. ожидаем дальнейшего снижения доходности выпуска (первая цель - 8,15% годовых). "Завтра Минфин предложит комбинацию длинных выпусков - 15-летний ОФЗ 26225 и 7,5-летний ОФЗ 26226, которую уже размещал 6 марта, а также доразместит остатки ОФЗ-ИН 52002 на 5,2 млрд руб., - указывает эксперт банка - Отметим, что 2 недели назад Минфину удалось разместить выпуски ОФЗ-ПД на 46,4 млрд руб., что, безусловно, было существенно ниже рекорда прошлой недели - 91,4 млрд руб., когда были предложены 10-летний и 3-летний выпуски. Во вторник доходность ОФЗ 26225 находится на уровне 8,39% годовых, ОФЗ 26226 - 8,24% годовых. Рекомендуем обратить внимание в первую очередь на относительно новый и еще "нерасторогованный" 7,5-летний выпуск, который находится выше кривой, практически на уровне 10-летней бумаги (8,25% годовых). Инфляционный выпуск предлагает доходность порядка 3,25% годовых при вмененной инфляции около 4,88% годовых на горизонте 9 лет. Отметим, что вмененная инфляция за счет снижения кривой классических ОФЗ несколько снизилась за последние недели, однако все еще остается выше таргета ЦБ (4%): на наш взгляд, в текущей ситуации более привлекательно выглядят госбумаги с фиксированным купоном. Ожидаем, что в среду объем размещения будет несколько ниже рекорда прошлой недели (91,4 млрд. руб.) - 60-80 млрд руб.: ограничить спрос на 15-летний выпуск может высокая дюрация, а на 7,5-лений - низкая ликвидность новой бумаги".
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