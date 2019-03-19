Sberbank CIB возобновил анализ РусАла с рейтингом "покупать" для его акций

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций алюминиевого производителя, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет 4,46 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Весной прошлого года инвестиционные банки массово отозвали свои рекомендации и оценки для акций "РусАла" в связи с санкциями OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций). Однако после снятия санкций в конце января 2019 года большинство инвестдомов возобновило аналитическое освещение этой компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 5,17 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,65 гонконгского доллара за штуку.