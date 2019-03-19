.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, не исключают смягчения риторики регулятора
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 марта 2019 года 18:30
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, не исключают смягчения риторики регулятора
Аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, 22 марта, на уровне 7,75%, некоторые эксперты допускают смягчение риторики регулятора. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке будет опорным, но начиная с него регулятор изменит подход к публикации информации. Одновременно с пресс-релизом по ставке планируется опубликовать таблицу с обновленным прогнозом основных макроэкономических показателей. После этого пройдет пресс-конференция председателя ЦБ. Доклад о денежно-кредитной политике (ДКП), который ранее представлялся в день заседания совета директоров, теперь будет публиковаться через неделю после решения по ставке. Худшие прогнозы регулятора пока не оправдались. ЦБ ждет улучшения ситуации и с инфляцией, и с экономическим ростом во втором полугодии 2019 года. "Мы видим, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие, скажем, из наших прогнозов. Связано это с тем, что, особенно в рознице, более медленно и плавно идет повышение цен в связи НДС. Плюс многие разовые факторы действуют в обратном направлении", - сообщила в начале прошлой недели первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, ситуация с экономическим ростом в РФ прогнозируемая и подконтрольная, он начнет ускоряться во второй половине 2019 года. Совет директоров Банка России 22 марта оценит достаточность принятых в сентябре и декабре 2018 года решений о повышении ключевой ставки, заявил в начале марта директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что инфляционные тренды в январе-феврале 2019 года складываются несколько ниже базового сценария ЦБ и что вероятность достижения инфляцией на пике 6% снизилась. Инфляция в годовом выражении в феврале 2019 года ускорилась до 5,2% с 5,0% в январе. Декабрьский прогноз Банка России по инфляции ЦБ на 2019 год составляет 5-5,5%, по росту ВВП - 1,2-1,7%. ЦБ ранее ожидал пик годовой инфляции в марте-апреле в интервале 5,5-6%. "ВТБ Капитал" ожидает сохранения ключевой ставки в пятницу. "Однако еще большую важность для участников рынка представляют планы ЦБ в отношении дальнейшей траектории ставки. Мы полагаем, что основной посыл регулятора будет заключаться в осторожном оптимизме относительно инфляции, которая в первом квартале 2019 года оказалась ниже, чем ожидалось, но корректировать прогнозы по итогам года с учетом квартального результата пока преждевременно", - пишут аналитики в обзоре. Они считают, что Банк России рано или поздно пересмотрит декабрьский прогноз по инфляции, но сделает это в два этапа: по итогам заседаний в марте и июне - понизив его до 4,5-5,0%. Это, по мнению экономистов "ВТБ Капитала", откроет дорогу для снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) во втором полугодии 2019 года. Наиболее вероятным сроком смягчения ДКП им видится третий квартал. С учетом умеренной инфляции в феврале - начале марта аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) также ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Они отмечают положительную динамику инфляционных ожиданий и благоприятные внешние факторы в виде подорожавшей нефти. "Мы считаем, что ЦБ РФ приступит к изменению процентных ставок в четвертом квартале 2019 года, и ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до конца года", - говорится в обзоре. Экономисты Газпромбанка предполагают, что ключевые изменения прогноза регулятора коснутся масштаба влияния НДС на цены (сейчас это от 0,6 до 1,5 процентного пункта), инфляции и цен на нефть. "Определяющими аргументами в пользу нейтрального решения ЦБ РФ (сохранения ставки - прим. ИФ) являются умеренное ускорение инфляции, которая остается существенно ниже верхней границы базового прогноза ЦБ на первый квартал текущего года, а также относительно благоприятная конъюнктура финансовых рынков - фактор, который регулятор также традиционно рассматривает как высоко значимый на локальном уровне", - обращают внимание эксперты банка "Открытие". Они отмечают достаточно сдержанную реакцию российского финансового рынка на усиление в феврале 2019 года санкционной риторики с представлением Конгрессом США нового законопроекта. "При этом стоит подчеркнуть, что хотя к настоящему моменту четкие сроки рассмотрения нового санкционного законопроекта в Конгрессе США и его одобрения президентом США не определены, данный риск для российского финансового рынка остается актуальным и существенным", - говорится в обзоре "Открытия". Экономисты банка при формировании тенденции к замедлению инфляции во втором полугодии рассчитывают на снижение ключевой ставки в сентябре-октябре текущего года. "В случае реализации внешних рисков, серьезного усиления волатильности на финансовых рынках и роста проинфляиоцнных рисков нельзя исключать дополнительного монетарного ужесточения со стороны регулятора", - отмечают они. Смягчения риторики от регулятора ждут аналитики Nordea Bank. "На фоне умеренной реакции инфляции на повышение НДС и улучшения внешних условий, Банк России, скорее всего, пересмотрит свой текущий прогноз по инфляции в сторону понижения и несколько смягчит риторику. Тем не менее, мы не ожидаем, что консервативный Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки раньше, чем в четвертом квартале 2019 года", - пишут они в обзоре. По их мнению, ЦБ будет ждать устойчивого снижения инфляционных ожиданий. "Неопределенность в отношении американо-китайских торговых переговоров по-прежнему сохраняется, а повышенная волатильность может быстро вернуться как на нефтяной рынок, так и на рынки развивающихся стран. Таким образом, пока остается напряженность в торговых отношениях между Китаем и США, Банк России, скорее всего, будет занимать осторожную позицию", - считают эксперты. Экономисты BCS также полагают, что ключевая ставка останется неизменной как на ближайшем заседании 22 марта, так и до четвертого квартала 2019 года. По их мнению, ЦБ тогда может снизить ставку на 25 б.п. - до 7,50%. Банк России при сохранении ставки в пятницу смягчит свою риторику, подтвердив возможность смягчения ДКП в конце года, считают аналитики "Ренессанс Капитала". "Однако мы считаем преждевременным проявление излишнего оптимизма в отношении сроков и масштабов будущих снижений ставки", - отмечают они. Экономисты Citi считают, что в заявлении по ставке в пятницу могут появиться более мягкие комментарии о будущей направленности ДКП. "В дополнение к программному заявлению, которое, по нашему мнению, будет более "голубиным", ЦБ выпустит обновленный прогноз по ключевым экономическим показателям. Мы ожидаем, что ЦБ скорректирует свой прогноз пикового значения инфляции примерно до 5,3-5,5%, прогноз на конец года - примерно до 5,0% или менее", - пишут эксперты в обзоре. Участники финансового рынка также единодушно высказали мнение о неизменности ключевой ставки 22 марта. Все участники опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, (21 эксперт) ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,75%. Банк России на предыдущем заседании 8 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 26 апреля 2019 года.
.
19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
.19 марта 2019 года 11:37
Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет... читать дальше
.19 марта 2019 года 10:14
Ценовой ориентир по Brent – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы - Промсвязьбанк
"Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне решения на мониторинговом комитете стран ОПЕК+ перенести встречу с апреля на июнь, чтобы в должной мере оценить влияние на рынок санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле. Фактически это говорит о том, что можно ожидать продления действия... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются во вторник. читать дальше
.19 марта 2019 года 09:27
"Нефть продолжает рост в рамках наших ожиданий. Сообщение от Минэнерго США, согласно которому в апреле США увеличат добычу сланцевой нефти примерно на 1%, не повлияло на ситуацию. Мониторинговый комитет ОПЕК+, оказывавший поддержку котировкам сырья, завершил свою работу, следующая встреча... читать дальше
.18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.