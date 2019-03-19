Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Юнипро до "покупать" и оценку на 7,5%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,68 рубля до 2,88 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".