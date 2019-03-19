Sova Capital снизила рейтинг ADR Норникеля до "держать" в связи с ростом котировок

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих бумаг аналитиками была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $22,77 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,5 за штуку.