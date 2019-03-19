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19 марта 2019 года 16:44

Sova Capital снизила рейтинг ADR Норникеля до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $20 до $21 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем в связи с ростом котировок рекомендация для этих бумаг аналитиками была понижена с "покупать" до "держать".

Опубликовано: /Интерфакс/
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Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


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