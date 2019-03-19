Вероятность завершения дня на рынке акций в "плюсе" остаётся высокой - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка на 0,4% в начале дня. Основные надежды инвесторов связаны с тем, что ФРС может смягчить планы повышения ставки в текущем и следующем годах. Кроме того, ФРС может урезать планы сокращения баланса. Условия для российского рынка также положительные. Нефть дорожает, доходности в мире проигрывают доходности рубля. Соответственно, вероятность завершения дня в "плюсе" остаётся высокой, хотя для "штурма" уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи поводов мало. На вечер ещё остаётся статистика по ценам производителей РФ, а также по промышленным заказам в США. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.