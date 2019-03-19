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19 марта 2019 года 16:08
Нефть продолжает расти - БКС
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме того, повлиять на динамику котировок могут данные по запасам и добыче. Сегодня в 23:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 выйдут данные от Минэнерго США. Ожидается уменьшение запасов нефти на 0,8 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 3,4 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
.19 марта 2019 года 11:37
Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет... читать дальше
.19 марта 2019 года 10:14
Ценовой ориентир по Brent – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы - Промсвязьбанк
"Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне решения на мониторинговом комитете стран ОПЕК+ перенести встречу с апреля на июнь, чтобы в должной мере оценить влияние на рынок санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле. Фактически это говорит о том, что можно ожидать продления действия... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются во вторник. читать дальше
.19 марта 2019 года 09:27
"Нефть продолжает рост в рамках наших ожиданий. Сообщение от Минэнерго США, согласно которому в апреле США увеличат добычу сланцевой нефти примерно на 1%, не повлияло на ситуацию. Мониторинговый комитет ОПЕК+, оказывавший поддержку котировкам сырья, завершил свою работу, следующая встреча... читать дальше
.18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
.18 марта 2019 года 15:31
"Американская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику. В начале российской сессии индекс доллара (DXY) пытался развить восходящую коррекцию, но затем возобновил снижение. Сейчас DXY торгуется в небольшом "минусе" около отметки 96,5 п. Давление на американскую валюту оказывает высокий... читать дальше
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