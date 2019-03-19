Основным фактором роста российской валюты остается высокий спрос на отечественные долговые бумаги - БКС

"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала кратковременный восходящий импульс, после чего перешла к снижению, приблизившись к семимесячному минимуму, но затем возобновила попытки коррекционного отскока. Пара EUR/RUB во вторник открылась вверх, но сразу перешла к снижению, после чего начала восстанавливаться, вернувшись ко вчерашнему закрытию и демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем валютном рынке. Внешний фон во вторник вновь благоприятствует укреплению рубля: нефтяные цены остаются в восходящем тренде, многие развивающиеся валюты демонстрируют рост, однако в данном сегменте сегодня не наблюдается единодушия в плане позитивной тенденции. Основным фактором роста российской валюты остается высокий спрос на отечественные долговые бумаги. Сегодня индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил месячный максимум, повышаясь восьмую сессию подряд. Пара USD/RUB продолжает двигаться вниз, сформировав на дневном графике краткосрочный нисходящий канал. До завершения какой-либо сессии над его верхней границей более вероятно сохранение понижательного тренда и попытка пробить горизонтальную поддержку 63,8", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.