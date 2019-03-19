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19 марта 2019 года 15:22
ФРС определит судьбу EUR/USD - FxPro
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный минимум) до 1,1350. Напомним, что резкое снижение было спровоцировано ухудшением прогнозов и существенным смягчением риторики по итогам заседания в начале марта, когда в ЕЦБ пообещал не повышать ставку в 2019 и проводить аукционы предоставления ликвидности. Такой тактический ход стал ответом на смягчение риторики Резервной Системы. Сейчас все внимание на FOMC: в среду планируется публикация прогнозов экономического роста и обнародование ожиданий по изменениям процентных ставок в 2019. Рынки в настоящий момент закладывают сохранение экстремально стимулирующей риторики. Инструмент FedWatch от CME указывает, что участники рынка на 38% уверены в возможности снижения ставок в течение последующих 12 месяцев. Эти данные резко контрастируют с последней официальной оценкой, предполагавшей 1-2 повышения в течение года. Впрочем, рынки часто придерживаются более мягких прогнозов, нежели обещает ФРС в начале года, однако потом корректируют их не без помощи намеков со стороны представителей Резервной Системы. ФРС: ведущий или ведомый? Мартовское заседание может стать очередной попыткой подтолкнуть рынки изменить свои ожидания экстремально "голубиной" политики, так как последние данные из США не настолько плохи, как опасались участники рынка, и это подчеркивает исключительно оптимистичный настрой фондовых площадок. Если мы правы, то пара EUR/USD может развернуться к снижению после касания сопротивления нисходящего канала вблизи 1,1350 и отправиться в новый спад. Технической целью для этого снижения может стать область предшествующих локальных минимумов около 1,1180. Сейчас на графике отчетливый нисходящий канал, нижняя граница которого позволяет предположить достижение отметки 1,1100 по EUR/USD к концу марта: в случае разворота доллара к росту, это станет уровнем притяжения "медведей". Будет слишком опрометчиво полностью исключить альтернативный вариант развития. Регулярно оказываясь под градом критики Трампа, ФРС вполне может поддаться давлению и продолжить планомерно смягчать риторику. В этих условиях пара EUR/USD может вырваться из нисходящего тренда. Решительный рост над 1,1350 способен стать отправной точкой для роста к уровням выше 1,1500, вернув пару в "боковой" диапазон", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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