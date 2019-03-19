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19 марта 2019 года 13:44
После завершения налогового периода рубль утратит поддержку - Банк "Санкт-Петербург"
" Рубль укрепляется к доллару США седьмую торговую сессию подряд. Позитив связан в первую очередь с динамикой на глобальном рынке – почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США. Также позитива рублю добавляет растущая нефть и налоговый период. В следующий понедельник уплачиваются основные налоги – НДС, акцизы и НДПИ (по нашим оценкам более 1 трлн руб. в сумме), после чего поддержка этого фактора для рубля будет практически исчерпана, закончится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 марта. В целом, дальнейшее существенное укрепление рубля с текущих уровней кажется нам маловероятным. Во-первых, позитив в отношении рисковых активов сохранится только в условиях очень мягкой риторики ФРС США, но даже в этом случае позитив в рубле будет ограничен. Во-вторых, санкционная угроза висит над Россией как дамоклов меч, а ЦБ РФ тем временем продолжает покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме (18,3 млрд руб./день в марте против 12,5 млрд руб./день а феврале). При этом в ближайшие месяцы нас ждет сезонное ухудшение платежного баланса, сокращение притока валюты в страну, сопровождающееся ростом погашений внешнего долга уже в апреле (судя по графику погашений, опубликованному Центральным Банком). А позитивный тренд на развивающихся рынках, даже в позитивном сценарии, по меньшей мере, ослабнет. Поэтому мы оцениваем текущие уровни как интересные для покупки валюты", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
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19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
.19 марта 2019 года 11:37
Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет... читать дальше
.19 марта 2019 года 10:14
Ценовой ориентир по Brent – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы - Промсвязьбанк
"Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне решения на мониторинговом комитете стран ОПЕК+ перенести встречу с апреля на июнь, чтобы в должной мере оценить влияние на рынок санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле. Фактически это говорит о том, что можно ожидать продления действия... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются во вторник. читать дальше
.19 марта 2019 года 09:27
"Нефть продолжает рост в рамках наших ожиданий. Сообщение от Минэнерго США, согласно которому в апреле США увеличат добычу сланцевой нефти примерно на 1%, не повлияло на ситуацию. Мониторинговый комитет ОПЕК+, оказывавший поддержку котировкам сырья, завершил свою работу, следующая встреча... читать дальше
.18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
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