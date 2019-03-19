После завершения налогового периода рубль утратит поддержку - Банк "Санкт-Петербург"

" Рубль укрепляется к доллару США седьмую торговую сессию подряд. Позитив связан в первую очередь с динамикой на глобальном рынке – почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США. Также позитива рублю добавляет растущая нефть и налоговый период. В следующий понедельник уплачиваются основные налоги – НДС, акцизы и НДПИ (по нашим оценкам более 1 трлн руб. в сумме), после чего поддержка этого фактора для рубля будет практически исчерпана, закончится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 марта. В целом, дальнейшее существенное укрепление рубля с текущих уровней кажется нам маловероятным. Во-первых, позитив в отношении рисковых активов сохранится только в условиях очень мягкой риторики ФРС США, но даже в этом случае позитив в рубле будет ограничен. Во-вторых, санкционная угроза висит над Россией как дамоклов меч, а ЦБ РФ тем временем продолжает покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила в увеличенном объеме (18,3 млрд руб./день в марте против 12,5 млрд руб./день а феврале). При этом в ближайшие месяцы нас ждет сезонное ухудшение платежного баланса, сокращение притока валюты в страну, сопровождающееся ростом погашений внешнего долга уже в апреле (судя по графику погашений, опубликованному Центральным Банком). А позитивный тренд на развивающихся рынках, даже в позитивном сценарии, по меньшей мере, ослабнет. Поэтому мы оцениваем текущие уровни как интересные для покупки валюты", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".