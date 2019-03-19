Рубль сохраняет потенциал для укрепления перед итогами заседания ФРС за счет сохраняющегося спроса на ОФЗ - "Нордеа Банк"

"Рубль накануне продолжил уверенное укрепление и к настоящему моменту его укрепление с начала года составляет более 8%, то есть более, чем все прочие валюты из блока развивающихся стран, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Поддержку рублю продолжает оказывать комплекс позитивных внешних и внутренних факторов. Валюты развивающихся стран в целом укрепляются (+0.2% накануне) в преддверии заседания ФРС, от которого ожидается некоторое смягчение риторики. Цены на нефть находятся на комфортных для рубля уровнях вблизи отметки 68 долл./бар. Приближение налогового периода локально дополнительно повышает спрос на российскую валюту. Ограниченная реакция инфляции на повышение НДС существенно снизила вероятность дальнейшего повышения ставки Банком России, что резко повысило привлекательность ОФЗ, создавая дополнительный спрос на рубли. Потенциальная смена риторики ЦБ еще далеко не полностью заложена в котировки ОФЗ, поэтому данный фактор может сохраниться в качестве важного источника поддержки для рубля в ближайшие месяцы. С учетом обозначенных факторов мы в настоящее время пересматриваем свой январский прогноз об ослаблении рубля до отметок 68 в паре с долларом к середине года, сделанный с учетом опасений об активизации санкционной риторики, а также о менее позитивном развитии событий на глобальных площадках".