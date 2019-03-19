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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль сохраняет потенциал для укрепления перед итогами заседания ФРС за счет сохраняющегося спроса на ОФЗ - "Нордеа Банк"
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19 марта 2019 года 12:30
Рубль сохраняет потенциал для укрепления перед итогами заседания ФРС за счет сохраняющегося спроса на ОФЗ - "Нордеа Банк"
"Рубль накануне продолжил уверенное укрепление и к настоящему моменту его укрепление с начала года составляет более 8%, то есть более, чем все прочие валюты из блока развивающихся стран, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Поддержку рублю продолжает оказывать комплекс позитивных внешних и внутренних факторов. Валюты развивающихся стран в целом укрепляются (+0.2% накануне) в преддверии заседания ФРС, от которого ожидается некоторое смягчение риторики. Цены на нефть находятся на комфортных для рубля уровнях вблизи отметки 68 долл./бар. Приближение налогового периода локально дополнительно повышает спрос на российскую валюту. Ограниченная реакция инфляции на повышение НДС существенно снизила вероятность дальнейшего повышения ставки Банком России, что резко повысило привлекательность ОФЗ, создавая дополнительный спрос на рубли. Потенциальная смена риторики ЦБ еще далеко не полностью заложена в котировки ОФЗ, поэтому данный фактор может сохраниться в качестве важного источника поддержки для рубля в ближайшие месяцы. С учетом обозначенных факторов мы в настоящее время пересматриваем свой январский прогноз об ослаблении рубля до отметок 68 в паре с долларом к середине года, сделанный с учетом опасений об активизации санкционной риторики, а также о менее позитивном развитии событий на глобальных площадках".
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19 марта 2019 года 18:48
"На текущей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором будут представлены свежие прогнозы по динамике процентных ставок, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - По нашим оценкам, регулятор сохранит текущую мягкую риторику. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 16:08
"Нефтяные цены продолжают демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Котировки WTI вторую сессию подряд обновляют четырехмесячную вершину, а Brent приблизилась к ней, прибавляя сейчас 0,7% немного ниже уровня $68. Поддержку нефтяным ценам оказывает возобновившееся снижение доллара. Кроме... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:22
"EUR/USD достигла сопротивления нисходящего канала как раз к моменту важного заседания ФРС, которое способно определить дальнейший тренд пары. Отметим, что единая валюта растет по отношению к доллару семь торговых сессий из последних восьми, показав быстрый рост от отметки 1,1180 (20-месячный... читать дальше
.19 марта 2019 года 15:03
Нефтяной рынок в последнее время особенно внимательно следит за постоянно меняющимися прогнозами по объему предложения в мире, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нестабильность вносит ситуация вокруг Венесуэлы, Ирана и... читать дальше
.19 марта 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки не демонстрируют выраженной динамики после роста днём ранее на фоне повышенного интереса игроков к рисковым активам, - констатируют эксперты "Нордеа Банка". - Фьючерсы на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.6/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера в Баку завершился второй день... читать дальше
.19 марта 2019 года 11:37
Выход из консолидации вверх может оказаться импульсным и увести за собой котировки нефти в район $70 - БКС
"Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке позитивных для рынка высказываний со встречи комитета ОПЕК+ в Баку. По итогам встречи участники комитета пришли к консенсусу, что апрельская встреча для пересмотра условий сделки по сокращению добычи будет... читать дальше
.19 марта 2019 года 10:14
Ценовой ориентир по Brent – 66-68 долл./барр. с тенденцией к пробитию верхней границы - Промсвязьбанк
"Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне решения на мониторинговом комитете стран ОПЕК+ перенести встречу с апреля на июнь, чтобы в должной мере оценить влияние на рынок санкций США против Ирана и кризиса в Венесуэле. Фактически это говорит о том, что можно ожидать продления действия... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются во вторник. читать дальше
.19 марта 2019 года 09:27
"Нефть продолжает рост в рамках наших ожиданий. Сообщение от Минэнерго США, согласно которому в апреле США увеличат добычу сланцевой нефти примерно на 1%, не повлияло на ситуацию. Мониторинговый комитет ОПЕК+, оказывавший поддержку котировкам сырья, завершил свою работу, следующая встреча... читать дальше
.18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
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