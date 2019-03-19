Новость о рекомендации Наблюдательного совета Сбербанка акционерам переизбрать Германа Грефа позитивна для акций банка - Альфа-банк

Как сообщает газета "Ведомости", Наблюдательный совет Сбербанка будет рекомендовать акционерам переизбрать Германа Грефа президентом банка. Сегодня пройдет заседание Наблюдательного совета. Нынешний контракт г-на Грефа истекает в конце 2019 г.

"Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций банка, так как она может снять одно из главных опасений инвесторов (окончательное слово, тем не менее, остается за годовым собранием акционеров, которое запланировано на июнь), - указывают в Альфа-банке. - В целом мы считаем текущий фон позитивным для Сбербанка, учитывая позитивный новостной поток, сильный рубль и приближение дивидендных выплат (доходность 8-9% на трехмесячном горизонте, решение, вероятно, последует в середине апреля). В то же время Сбербанк торгуется по коэффициенту P/BV на уровне 1x и по коэффициенту P/E 2019П на уровне 4,8x с дисконтом примерно 14% к средним показателям 2017-2018 гг. ".