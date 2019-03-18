Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций ФСК до "держать" и оценку на 7%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,197 рубля до 0,183 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ФСК, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,17 рубля за штуку.