При Brent выше 68 долларов "быки" предпримут попытку пробоя сопротивления на уровне 2500 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"После умеренного роста в пятницу, в понедельник российский фондовый рынок продолжил отыгрывать потери прошлой недели, - комментирует ситуацию на рынке акций главный аналитик Промсвязьбанка. - Основным стимулом к покупкам в наших акциях стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется под 4-месячными максимумами и удерживает позиции выше 67 долларов за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках не давала нашему рынку стимулов к направленному движению. Так, в Европе основные индексы к вечеру демонстрировали разнонаправленную динамику, сохраняя позиции вблизи уровней закрытия прошлой недели. В США к нашему закрытию наблюдалась аналогичная ситуация: Dow Jones после первых часов торгов отступал на 0,1%, а индекс S&P500 подтягивался на аналогичную величину. На таком фоне индекс МосБиржи к закрытию прибавил 0,3%, поднявшись в район 2484 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги X5 Retail Group и Уралкалия, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались Русагро и Яндекс, потерявшие 1,9% и 2% соответственно. В результате сегодняшних торгов индексу МосБиржи удалось подтянуться к верхней границе коридора 2450 - 2500 пунктов, в котором рынок движется с середины февраля. Вполне возможно, что в случае выхода нефти марки Brent выше 68 долларов, "быки" предпримут попытку пробоя сопротивления на уровне 2500 пунктов. В случае если им удастся закрепиться выше этого уровня, будет создан плацдарм для выхода к историческим максимумам".