В ближайшие дни рубль продолжит демонстрировать относительную силу на фоне валют-аналогов - БКС

"В первой половине сессии наблюдалось активное снижение доллара и евро по отношению к рублю, в результате чего пары USD/RUB и EUR/RUB периодически обновляли семимесячные минимумы. Позитивной динамике рубля способствовал высокий спрос на российские долговые бумаги: индекс гособлигаций RGBI сегодня продемонстрировал резкий восходящий импульс, переписав месячную вершину и повышаясь седьмую сессию подряд. Кроме того, росту рубля способствует и возобновление позитивной динамики на нефтяном рынке. Многие развивающиеся валюты сегодня утром находились под давлением, но затем восходящая тенденция в данном секторе возобладала.

Во второй половине основных торгов доллар и евро перешли к коррекционному отскоку по отношению к рублю. Тем не менее, учитывая высокий спрос на российские активы, а также приближение налогового периода, скорей всего, в ближайшие дни рубль продолжит демонстрировать относительную силу на фоне валют-аналогов," - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.