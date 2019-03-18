В краткосрочной перспективе мы ожидаем закрепления российской валюты в диапазоне 64-65 руб. за долл. - Сбербанк Управление Активами

"Рубль на прошедшей неделе укрепился, котировки пары USD/RUB опустились в наш целевой диапазон - 64-65 руб. за долл. Этому поспособствовали такие факторы, как рост аппетита к риску в глобальном масштабе (в частности, индекс валют развивающихся рынков EM Currency Index прибавил 0,9% за неделю), рост цен на нефть (Brent подорожала на 2,2%), а также локальные факторы в виде приближения налогового периода и традиционно сильного текущего счета в первом квартале. В базовом сценарии в краткосрочной перспективе мы ожидаем закрепления российской валюты в диапазоне 64-65 руб. за долл. В частности, поддержку рублю могут оказать итоги заседаний ФРС и Банка России на этой неделе", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбербанк Управление Активами Ренат Малин.