Исход заседаний ФРС США и ЦБ РФ может привести к дальнейшему росту котировок российских облигаций - Сбербанк Управление Активами

Для рынка еврооблигаций минувшая неделя снова выдалась позитивной, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбербанк Управление Активами Ренат Малин. Рост аппетита к риску сопровождался снижением ставок по гособлигациям США: доходности 10-летних казначейских бумаг опустились ниже 2,6%, индекс S&P 500 вырос на 2,9%. Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжился. Пятилетние CDS на РФ, Бразилию, Южную Африку, Мексику и Турцию снизились на 2-14 б.п., обновив локальные минимумы. Индексы облигаций EMBI+ и CEMBI прибавили 1,0% и 0,5%. Аналогичные индексы российских еврооблигаций, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, выросли на 0,3%.

На рынке рублевых облигаций также преобладали позитивные настроения, отмечает эксперт. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ прошли успешно, ставки вдоль кривой госбумаг снизились на 2- 7 б. п. Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций, рассчитываемые МосБиржей, выросли на 0,3% и 0,2% соответственно.

"На текущей неделе основными событиями для российского облигационного рынка, вероятно, станут заседания ФРС США (среда) и Банка России (пятница). На заседании американского регулятора наибольший интерес представляют обновленные прогнозы по базовой ставке и инфляции, а также информация в отношении сокращения баланса ФРС. Основная интрига на заседании российского центробанка заключается в возможном смягчении риторики (включая сигналы о снижении ключевой ставки уже в этом году). С нашей точки зрения, исход заседаний может привести к дальнейшему росту котировок облигаций (как еврооблигаций, так и рублевых бумаг)", - заключает Ренат Малин.