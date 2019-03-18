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18 марта 2019 года 17:23
Рубль будет уверенно себя чувствовать до конца марта - Оргбанк
На российском валютном рынке рубль сегодня продолжил спурт, который стартовал еще под конец торговой сессии в пятницу. По мнению шеф-дилера Оргбанка по валютным операциям Александра Королёва, поводом послужил пришедший из-за океана новый антироссийский санкционный список от Минфина США. Он коснулся лишь некоторых физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму. И ни слова о банках, российском долге и нефтегазовой отрасли, подчеркивает эксперт. "В этот раз вместо сильного удара Россия получила легкую пощечину, - резюмирует А. Королев. - Конечно, достаточно неприятно с точки зрения геополитической подоплеки, но с финансовой точки зрения, как говорится, отлегло. Естественно, рынок быстро отыграл эту премию за риск. Вполне ожидаемо в этой ситуации доллар откатился к 64, а евро пробил 73-ю отметку. Далее, как обычно, рынок будет отслеживать западную риторику, очередные заседания ФРС и Банка России и цены на нефть. К дальнейшему росту при благоприятных условиях рубль может подтолкнуть приближающийся налоговый период. Но что-то говорит о том, что санкционная игра на этом не сыграна. В этот раз американский истеблишмент на фоне внутренних дрязг между Сенатом и президентом побоялся выдвинуть более жесткие меры. Времени для серьезной оценки последствий, внесенных в Сенат антироссийских шагов нет, а тянуть с санкциями, которые давно были анонсированы, уже неприлично". Тем не менее, российская валюта может уверенно чувствовать себя до конца месяца, полагает специалист Оргбанка. Однако сильного укрепления вряд ли стоит ждать по причине бюджетного правила - чем ниже будет курс рубля, тем более интенсивно Минфин будет скупать валюту. Возможные неприятности, таким образом, переносятся на следующий месяц. "А факторов обидеть рубль остается предостаточно. Помимо прямого давления на российскую экономику со стороны США и Евросоюза, есть опасность общемирового замедления экономического развития, от которого в первую очередь пострадают сырьевые экономики. Кроме того, курс рубля во многом будет привязан и к эффективности внутренней экономической политики России, где в последнее время явно проявляются ростки "централизованного государственного капитализма" со всеми плюсами и минусами", - прогнозирует Александр Королёв.
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