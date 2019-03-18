Китай анонсирует масштабные меры стимулирования экономики - Julius Baer

В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных расходов, отмечают эксперты Julius Baer. Эти меры должны помочь предотвратить резкое замедление роста ВВП в 2019 году, который по обновленным официальным прогнозам должен составить 6-6,5%. Бюджетное стимулирование экономики будет в большей мере концентрироваться на сокращении налоговой и тарифной нагрузки, чем на инфраструктурных проектах.

Кроме того, правительство намерено увеличить дефицит бюджета на 0,2 п.п. через выпуск специальных гособлигаций (на сумму 2,15 трлн юаней). С учетом переноса остатков средств из предыдущих периодов (на сумму 1,51 трлн юаней), дополнительных доходов от государственных предприятий и свободных средств дефицит должен составить 2,8% от ВВП. При этом активное наращивание фискальной поддержки будет оказывать давление на государственные доходы, так что Госсовет КНР принял решение о сокращении собственных расходов.

"С точки зрения денежно-кредитной политики, ожидается ее дальнейшее смягчение в виде снижения нормы обязательных резервов и использования других инструментов ликвидности, что должно привести к увеличению кредитования малых и частных предприятий, - указывают аналитики Julius Baer. - Ли Кэцян заявил, что правительство будет концентрироваться на увеличении занятости, как одном из трех ключевых элементов политики властей наравне с фискальными и монетарными мерами. Активная реализация фискальной поддержки и стимулирующие условия в финансовой сфере станут основными направлениями деятельности Госсовета Китая в 2019 году. Снижение НДС и других налогов и пошлин должно позитивно отразиться на прибылях компаний, однако эффект будет различаться в зависимости от отрасли. Повышение квоты на выпуск облигаций и смягчение требований к ним понизят риски возникновения проблем с рефинансированием текущих долгов местных властей. Наконец, более нейтральный фон в риторике властей поможет поддержать ралли на китайском рынке облигаций компаний из сферы недвижимости. В итоге, бенефициарами государственной политики станут акции китайских компаний и кредитные инструменты, выраженные в долларах США".