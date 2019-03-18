Как минимум 1-2 недели у рубля есть на то, чтобы установить новые максимумы - Аналитика Онлайн

"Вполне вероятно, что эйфория на российском финансовом рынке будет продолжаться еще какое-то время. Как минимум 1-2 недели у рубля есть на то, чтобы установить новые максимумы. Однако участники российского валютного рынка достаточно пугливы, и любые слухи о росте геополитической напряженности, любое снижение нефтяных цен и, например, заявление наших финансовых властей о том, что рубль чрезмерно укрепился, могут способствовать довольно быстрому возврату курса доллара к тем уровням, на которых он торговался несколькими неделями ранее. В любом случае, несмотря на текущее укрепление рубля, мы считаем, что у него есть все шансы ослабнуть в среднесрочной перспективе", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.