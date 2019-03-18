Реальная доходность рубля - это одно из самых выгодных предложений на глобальном финансовом рынке - "Открытие Брокер"

"Рубль заметно укреплялся против конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,74%, недельная - до 7,84%, а месячная повысилась до 8,22%. Вместе с рублём наступление на доллар и евро организовали другие сырьевые валюты, что вполне можно отнести на счёт реакции по поводу продвижения переговоров США и Китая, а также смены акцентов денежной политики ведущих центральных банков. Падение доходности 10-летних казначейских обязательств США ниже 2,6% стимулирует рискованные деньги к поиску более выгодных инструментов. Рубль является одной из таких альтернатив, так как его реальная доходность (ставка ЦБ РФ минус инфляция) - это одно из самых выгодных предложений на глобальном финансовом рынке. К тому же усиливаются прогнозы замедления роста цен во II полугодии вместе с соответствующей реакцией российского финансового регулятора. Укрепление рубля также может продолжиться на фоне разницы доходностей в мире", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.