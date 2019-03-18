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18 марта 2019 года 16:12
Российский рынок акций ждет умеренно позитивная неделя - БКС
"Российский рынок акций начинает новую торговую неделю в умеренно позитивном ключе, двигаясь в общем тренде вместе с другими развивающимися рынками. Рисковые активы получают поддержку со стороны ослабления доллара США на мировом валютном рынке - индекс американской валюты DXY ушел ниже отметки 96,50, отражая главным образом слабую макростатистику США, повышающую вероятность более мягкой монетарной политики ФРС до конца года. Заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, посвященное судьбе процентной ставки на ближайшее будущее, состоится в среду. И хотя сюрпризов в части изменения самой ставки по итогам заседания не ожидается, инвесторы будут внимательно изучать риторику регулятора касательно оценки текущих рисков для экономики и будущих монетарных действий. В случае появления сигналов, указывающих на то, что в этом году ключевая ставка ФРС не будет повышена, рисковые активы могут получить дополнительный поддерживающий импульс. В целом внешний фон для российского рынка можно оценить как сдержанно позитивный. В пятницу пройдет заседание Банка России. Мы считаем, что сейчас нет оснований ожидать изменения ключевой ставки. Статистика по инфляции говорит о том, что осеннее "превентивное" ужесточение регулятором монетарной политики принесло результаты, судя по недельным данным, пик роста цен остался позади. На предстоящей неделе мы не ждем ярко выраженной динамики в российских биржевых индексах, торговая активность может замедлиться, многие инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию. Поддерживающим фактором продолжит оставаться повышенная ценовая конъюнктура в нефти - фактическое исполнение сделки ОПЕК+, повышенный сезонный спрос в купе с ограничением экспорта Ирана и Венесуэлы формируют краткосрочные возможности для тестирования отметки $70 за баррель. Если в ближайшие дни не активизируются санкционные риски в отношении РФ, нас ждет еще одна неделя в уже привычном безыдейном "боковике" 2450-2500 по индексу МосБиржи, котировки могут тяготеть к верхней границе данного диапазона", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
.18 марта 2019 года 15:31
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.18 марта 2019 года 14:38
"Счёт текущих операций еврозоны остаётся очень крепким, несмотря на прошлогодние проблемы продаж авто и опасения торговых войн, что позволяет говорить о силе евро в долгосрочной перспективе, - отмечают в отделе анализа рынков компании "Открытие Брокер". - Финансовый счёт требовал коррекции курса,... читать дальше
.18 марта 2019 года 14:14
"Американский рынок акций продолжил движение вверх (+0,5% в конце прошлой недели), не имея для этого каких-то явных причин (пока отсутствие негативных новостей воспринимается как сигнал для покупки), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Помимо наличия краткосрочного... читать дальше
.18 марта 2019 года 11:43
"Контракты Brent сегодня утром торгуются в районе отметки $67,2/bbl, WTI - $58,4/bbl. Вчера в Баку прошёл первый день обсуждения эффективности декабрьской сделки по сокращению добычи нефти между министрами стран ОПЕК+. Исходя из комментариев министров, одним из ключевых вопросов в воскресенье... читать дальше
.18 марта 2019 года 10:10
"Сегодня ждем, что нефть будет волатильна на фоне ожидания комментариев по итогам министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, который состоится сегодня в Баку. Основной вопрос – продлевать сделку до конца года или нет. Также давит на нефть и тот факт, что встреча лидеров КНР-США по... читать дальше
.18 марта 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
.15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
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