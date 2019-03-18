Российский рынок акций ждет умеренно позитивная неделя - БКС

"Российский рынок акций начинает новую торговую неделю в умеренно позитивном ключе, двигаясь в общем тренде вместе с другими развивающимися рынками. Рисковые активы получают поддержку со стороны ослабления доллара США на мировом валютном рынке - индекс американской валюты DXY ушел ниже отметки 96,50, отражая главным образом слабую макростатистику США, повышающую вероятность более мягкой монетарной политики ФРС до конца года. Заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, посвященное судьбе процентной ставки на ближайшее будущее, состоится в среду. И хотя сюрпризов в части изменения самой ставки по итогам заседания не ожидается, инвесторы будут внимательно изучать риторику регулятора касательно оценки текущих рисков для экономики и будущих монетарных действий. В случае появления сигналов, указывающих на то, что в этом году ключевая ставка ФРС не будет повышена, рисковые активы могут получить дополнительный поддерживающий импульс. В целом внешний фон для российского рынка можно оценить как сдержанно позитивный. В пятницу пройдет заседание Банка России. Мы считаем, что сейчас нет оснований ожидать изменения ключевой ставки. Статистика по инфляции говорит о том, что осеннее "превентивное" ужесточение регулятором монетарной политики принесло результаты, судя по недельным данным, пик роста цен остался позади. На предстоящей неделе мы не ждем ярко выраженной динамики в российских биржевых индексах, торговая активность может замедлиться, многие инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию. Поддерживающим фактором продолжит оставаться повышенная ценовая конъюнктура в нефти - фактическое исполнение сделки ОПЕК+, повышенный сезонный спрос в купе с ограничением экспорта Ирана и Венесуэлы формируют краткосрочные возможности для тестирования отметки $70 за баррель. Если в ближайшие дни не активизируются санкционные риски в отношении РФ, нас ждет еще одна неделя в уже привычном безыдейном "боковике" 2450-2500 по индексу МосБиржи, котировки могут тяготеть к верхней границе данного диапазона", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.