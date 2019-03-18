Рублёвый индекс "Московской биржи" по итогам дня может показать почти нейтральную динамку - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует рост, хотя не столь уверенный и не "широким фронтом". Рублёвый индекс "Московской биржи" показывает очень скромный прирост на 0,3%, торгуясь на 2484 пунктах, при этом валютный РТС "взлетел" почти на 2%, превысив 1216 пунктов. Из-за столь сильного укрепления курса национальной валюты, акции большинства российских экспортёров показывают негативную динамику. Отчасти текущий рост рубля и валютного индекса РТС можно связать с предстоящей на этой неделе квартальной экспирацией. Не исключено, что отметку 1200 по РТС будут стараться удержать до конца. После этого мы увидим обратный процесс. Кстати, в Европе и США квартальная экспирация по индексам прошла уже в пятницу. Фьючерсы на основные американские индексы пока показывают почти нейтральную динамику. Каких-либо новых драйверов для роста нет, но рынки "ползут" вверх уже по привычке. Сегодня Минфин США будет проводить очередные размещения, так что шансов на существенный рост за океаном не так много. Рублёвый индекс "Московской биржи" по итогам дня может показать почти нейтральную динамку", - полагает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.