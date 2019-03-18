Доллар остается под давлением - БКС

"Американская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику. В начале российской сессии индекс доллара (DXY) пытался развить восходящую коррекцию, но затем возобновил снижение. Сейчас DXY торгуется в небольшом "минусе" около отметки 96,5 п. Давление на американскую валюту оказывает высокий спрос на глобальные рисковые активы, в том числе на валюты, торгующиеся в паре с долларом. Этому способствуют ожидания смягчения монетарной политики ключевых регуляторов. На этом фон европейская валюта планомерно повышается, пара EUR/USD сегодня в очередной раз обновила двухнедельный максимум. Сейчас пара находится вблизи отметки 1,135, прибавляя 0,2%", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.