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18 марта 2019 года 15:31
Доллар остается под давлением - БКС
"Американская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику. В начале российской сессии индекс доллара (DXY) пытался развить восходящую коррекцию, но затем возобновил снижение. Сейчас DXY торгуется в небольшом "минусе" около отметки 96,5 п. Давление на американскую валюту оказывает высокий спрос на глобальные рисковые активы, в том числе на валюты, торгующиеся в паре с долларом. Этому способствуют ожидания смягчения монетарной политики ключевых регуляторов. На этом фон европейская валюта планомерно повышается, пара EUR/USD сегодня в очередной раз обновила двухнедельный максимум. Сейчас пара находится вблизи отметки 1,135, прибавляя 0,2%", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
.18 марта 2019 года 14:38
"Счёт текущих операций еврозоны остаётся очень крепким, несмотря на прошлогодние проблемы продаж авто и опасения торговых войн, что позволяет говорить о силе евро в долгосрочной перспективе, - отмечают в отделе анализа рынков компании "Открытие Брокер". - Финансовый счёт требовал коррекции курса,... читать дальше
.18 марта 2019 года 14:14
"Американский рынок акций продолжил движение вверх (+0,5% в конце прошлой недели), не имея для этого каких-то явных причин (пока отсутствие негативных новостей воспринимается как сигнал для покупки), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Помимо наличия краткосрочного... читать дальше
.18 марта 2019 года 11:43
"Контракты Brent сегодня утром торгуются в районе отметки $67,2/bbl, WTI - $58,4/bbl. Вчера в Баку прошёл первый день обсуждения эффективности декабрьской сделки по сокращению добычи нефти между министрами стран ОПЕК+. Исходя из комментариев министров, одним из ключевых вопросов в воскресенье... читать дальше
.18 марта 2019 года 10:10
"Сегодня ждем, что нефть будет волатильна на фоне ожидания комментариев по итогам министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, который состоится сегодня в Баку. Основной вопрос – продлевать сделку до конца года или нет. Также давит на нефть и тот факт, что встреча лидеров КНР-США по... читать дальше
.18 марта 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
.15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
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