Существенную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика отечественного долгового рынка - БКС

"На открытии в основных валютных парах произошел "гэп" вверх, вызванный подачей заявок, значительно выходящих за рамки текущей рыночной ситуации. Затем пары USD/RUB и EUR/RUB быстро ушли вниз, обновив семимесячные минимумы, и после непродолжительно консолидации возобновили снижение. Рубль завершил предыдущую неделю около новых семимесячных максимумов на фоне роста развивающихся валют и восстановления нефтяных цен. Глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом на фоне ожидания смягчения монетарной политики крупнейших мировых центробанков, обеспокоенных слабыми экономическими показателями. При этом глобальные рынки не заметили вышедшего в субботу в китайских СМИ сообщения о том, что встреча между лидерами США и Китая, на которой должно быть заключено торговое соглашение, может быть отложена до июня. Однако к текущему моменту ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась, а многие развивающиеся валюты демонстрируют нисходящую динамику с начала дня. Несмотря на это, рубль не спешит откатываться от достигнутых вершин. Существенную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика отечественного долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI повышается седьмую сессию подряд и сегодня вышел из диапазона консолидации, переписав месячную вершину", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.