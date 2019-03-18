Изменения в экономической политике РФ могут стать единственным фактором ускорения роста ВВП - эксперты

Российская экономика стала менее чувствительна к внешним шокам, однако темпы ее роста по-прежнему нельзя назвать впечатляющими, считают аналитики Евгений Гавриленков и Александр Кудрин, основатели аналитической компании GKEM Analytica, специализирующейся на исследованиях в области экономики и финансовых рынков.

Как говорится в новом аналитическом продукте "Outside the Box" для институциональных инвесторов от "БКС Глобал Маркетс", подготовленном совместном с GKEM Analytica, несмотря на ожидаемое замедление роста российской экономики в 2019 году, изменения в экономической политике могут создать возможности для его ускорения.

РОССИЙСКОЕ "НОУ-ХАУ"

Как прогнозируют эксперты, в 2019 году рост ВВП РФ относительно показателей предыдущего года, скорее всего, замедлится, что является негативным фактором: несмотря на недавний пересмотр в сторону повышения оценки подъема ВВП РФ в 2018 году, темпы роста экономики на 2,3% остаются довольно невпечатляющими в глобальном контексте.

"Замедление экономического роста обычно пробуждает желание как-то стимулировать экономику посредством различных инструментов, таких, например, как снижение ставок. В случае России ключевая ставка была дважды повышена с сентября 2018 года. Увеличение налогового бремени (повышение НДС) в условиях слабого экономического роста, профицита бюджета и низкого уровня государственного долга - "своеобразное ноу-хау" России, призванное стимулировать рост экономики. Эти действия российского правительства (а также некоторые другие, которые не обсуждаются в этом обзоре) указывают на то, что экономическая политика страны становится все более "оборонительной" в том смысле, что правительство намерено снижать риски, связанные с усилением геополитической напряженности и, возможно, стимулировать экономический рост за счет увеличения расходов на инфраструктуру и запуска так называемых "национальных проектов" (бизнесу также рекомендуется финансово участвовать в этих проектах). Поэтому не станет большим сюрпризом проект бюджета на 2020 год с более высокими расходами, чем было предварительно запланировано в трехлетнем ("скользящем") бюджетном плане", - говорится в аналитическом материале.

Аналитики отмечают, что консерватизм в подходе к расходам был разумным год или два назад, так как поток нефтегазовых доходов был весьма умеренным. Однако в настоящее время, когда ряд вешних шоков (колебания цен на нефть или новые санкции) переросли в постоянное геополитическое давление на Россию, чрезмерная волатильность рубля снизилась. Это в сочетании с его ослаблением во II половине 2018 года, скорее всего, обеспечит гораздо более сильный приток нефтегазовых доходов в бюджет страны, считают эксперты.

"В целом вышеприведенные наблюдения показывают, что налогово-бюджетная ситуация в России достаточно стабильна, и вполне вероятно, что правительство может воспользоваться этой возможностью, чтобы простимулировать экономику путем большего увеличения расходов в 2020 году, чем предполагает текущая версия трехлетнего бюджетного плана. Поскольку значительная часть частного бизнеса по-прежнему проявляет осторожность в отношении инвестиций в новые производственные мощности в текущих условиях, менее консервативная политика в части государственных расходов действительно может стать единственным фактором, поддерживающим экономический рост. После десятилетия слабой динамики повышение темпов экономического роста становится жизненно важным для России", - подчеркивают Е.Гавриленков и А.Кудрин.

ДОХОДЫ ПРЕВЫСЯТ ОЖИДАНИЯ

По мнению аналитиков, у правительства РФ есть все причины для менее консервативного подхода к расходам, что наблюдается уже в 2019 году, поскольку расходы федерального бюджета по плану должны вырасти с 16,7 трлн рублей в 2018 году до 18,0 трлн рублей, то есть почти на 8%. Более того, как считают эксперты, вполне вероятно, что эти расходы могут увеличиться еще на 0,2-0,4 трлн рублей в середине года, как это часто бывает, когда правительство начинает составлять бюджет на следующий год.

"На фоне недавнего ускорения инфляция уровни цен повысились, и номинальная налоговая база расширилась, что приведет к дальнейшему увеличению ненефтегазовых доходов федерального бюджета. Эти доходы могут значительно превысить 11,0 трлн рублей в 2019 году, и этот новый базовый уровень таких доходов станет подушкой безопасности в случае сокращения нефтегазовых налогов (напомним, что федеральный бюджет 2019 года предполагает профицит более 1,9 трлн рублей)", - говорится в обзоре. Более того, в нем отмечается, что при условии, что средняя цена нефти и валютный курс останутся до конца года примерно на уровне значений января-февраля, нефтегазовые доходы будут такими же, как в прошлом году.

Таким образом, совокупные доходы по итогам 2019 года могут оказаться примерно на 1,5 трлн рублей выше, чем предполагается в бюджете. "Если расходы останутся неизменными, то профицит бюджета может достигнуть 3,3 трлн рублей (и, возможно, даже превысить этот уровень в случае роста цен на нефть), что будет означать либо слишком активную стерилизацию ликвидности, либо слишком крупные интервенции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые компенсируют этот отток ликвидности", - считают аналитики.

ЕЩЕ ОДИН ПАРАДОКС

Структура бюджета России в целом выглядит парадоксально, полагают эксперты.

"С одной стороны, Минфин РФ планирует огромные объемы размещений (2,4 трлн рублей), в то время как бюджет на 2019 год, скорее всего, будет сведен с профицитом в размере 3,3 трлн рублей или более. Кроме того, на счетах Федерального казначейства находится около 2,7 трлн рублей остатков денежных средств, что еще больше усугубляет ситуацию. Такое положение дел можно объяснять по-разному, но наиболее логично выглядит идея создания "подушки безопасности" на уровне Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если принять во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию и отсутствие шансов изменить ее в положительную сторону, то российскому правительству целесообразно полагаться в обозримом будущем на собственные ресурсы, и такое поведение выглядит разумным", - говорится в отчете.

Между тем в нем отмечается, что совокупный объем ФНБ уже составляет 7% ВВП (с учетом еще не перечисленной валюты, которую приобрел для Минфина в 2018 году ЦБ) и в конце 2019 года, вероятно, превысит 10% ВВП, чего более чем достаточно для обеспечения стабильности системы даже в экстренных случаях.

"Напомним, что, согласно действующим правилам, если ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП (что произойдет не позднее начала 2020 года, когда в фонд поступит валюта, купленная в 2019 году), правительство получит право на использование поступающих ресурсов для финансирования различных проектов. Это, по сути, означает, что государственные расходы могут быть увеличены в короткие сроки и бюджет может стать дефицитным", - обращают внимание Е.Гавриленков и А.Кудрин. По их мнению, если ситуация действительно будет развиваться таким образом, то текущая амбициозная цель Минфина РФ по заимствованиям может рассматриваться как подготовка к финансированию реального дефицита в ближайшие годы. В рамках такого сценария Минфину потребуется занимать на рынке "при любой погоде".

"Мы считаем, что Минфин сможет привлечь запланированный на 2019 год объем только в случае радикального повышения доходности. Наиболее реалистичный сценарий предполагает, что правительство будет стараться выполнить программу заимствований в полном объеме, но в итоге, когда весь доступный спрос будет охвачен (при разумном уровне доходности), план размещений будет пересмотрен в сторону понижения. По нашим расчетам, на рынке можно будет привлечь около 0,9-1,2 трлн рублей (в чистом выражении), учитывая текущую структуру инвесторов", - пишут эксперты.

Как полагают аналитики, скорее всего, план по размещению ОФЗ выполнен не будет. На данный момент такой сценарий не выглядит проблемой, учитывая профицит бюджета. В то же время текущее положение дел может рано или поздно побудить правительство пересмотреть бюджетное правило, считают они.

ИНВЕСТИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ

Согласно довольно распространенной точке зрения, экономический рост в России может быть обеспечен за счет ускорения роста инвестиций. Однако анализ, проведенный Е.Гавриленковым и А.Кудриным, напомнил о еще одном крайне необходимом для роста ВВП факторе - эффективности инвестиций.

"Более высокая доля инвестиций в ВВП не может обеспечить более быстрый экономический рост, если эти инвестиции неэффективны. Так, в России можно было наблюдать рост экономики более чем на 6%, когда инвестиции составляли около 14% ВВП (в 1999 году) и 24% ВВП (в 2007 году). Однако увеличение отношения инвестиций к ВВП с 1999 года по 2007 год не привело к значительному ускорению экономического роста, что говорит о недостаточной эффективности инвестиций. Учитывая, что за последние годы регуляторная среда и инвестиционный климат не претерпели существенных изменений, вряд ли стоит ожидать роста частных инвестиций в основной капитал в России (как доли ВВП)", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что в последние годы отношение инвестиций к ВВП колеблется в пределах 22%, несмотря на невпечатляющий экономический рост.

"На данный момент Россия демонстрирует отличную статическую картину: будучи экономикой с двумя профицитами она не только активно экспортирует капитал, но и накапливает международные резервы, что может помочь стране быть менее уязвимой к внешним шокам, однако динамика экономических показателей по-прежнему не впечатляет. Такое положение дел резко контрастирует со многими другими странами с гораздо большей долговой нагрузкой, которые, несмотря на огромные макроэкономические дисбалансы, высокий уровень долга и дефицит, способны привлекать капитал и обеспечивать достойные темпы экономического роста (зачастую выше, чем в России)", - пишут эксперты.

При этом они отмечают, что гибкий обменный курс помогает не только собирать больше налогов и сводить бюджет с профицитом, но и не дает рублю укрепиться (несмотря на большой профицит счета текущих операций), поскольку экономический рост в России продолжает отставать от мировых темпов.

"Относительно низкий курс рубля удерживает экономику на плаву в ожидании улучшения экономической политики", - подчеркивается в обзоре.