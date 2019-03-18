Евро может укрепиться по отношению к другим валютам в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"

"Счёт текущих операций еврозоны остаётся очень крепким, несмотря на прошлогодние проблемы продаж авто и опасения торговых войн, что позволяет говорить о силе евро в долгосрочной перспективе, - отмечают в отделе анализа рынков компании "Открытие Брокер". - Финансовый счёт требовал коррекции курса, которая, на наш взгляд, и произошла. Расхождение по ставкам в зоне евро и в США уже достигло максимальных значений в текущем экономическом цикле. В этом смысле можно условно предположить, что финансовому счёту еврозоны сейчас уже толком некуда ухудшаться. Наряду с очень крепкой внешней торговлей ЕС мы можем рассчитывать на не ухудшение финансового счёта. Соответственно, можно предположить, что курс евро вряд ли может быть сильно ниже текущих уровней, но имеет неплохие долгосрочные перспективы для роста. Вопрос в сроках реализации роста. При этом главным риском в текущей ситуации может быть внезапный взлёт глобального протекционизма и глобальная рецессия".

В случае сохранения слабых ожиданий по экономике ЕС и низких темпов роста инфляции пара EUR/USD рискует задержаться на текущих уровнях более года, сохраняя колебания в диапазоне 1,1-1,16, предупреждают эксперты. Между тем новые стимулирующие кредиты ЕЦБ, торговые перемирия, заявления Марио Драги о крайне низкой вероятности рецессии в ЕС дают нам основания аккуратно надеяться на модельный сценарий более быстрого роста экономики относительно текущих задавленных уровней. "В этом случае мы можем рассчитывать на рост пары EUR/USD до уровней 1,25 и выше в долгосрочной перспективе", - прогнозируют аналитики компании "Открытие Брокер".