.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро может укрепиться по отношению к другим валютам в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 марта 2019 года 14:38
Евро может укрепиться по отношению к другим валютам в среднесрочной перспективе - "Открытие Брокер"
"Счёт текущих операций еврозоны остаётся очень крепким, несмотря на прошлогодние проблемы продаж авто и опасения торговых войн, что позволяет говорить о силе евро в долгосрочной перспективе, - отмечают в отделе анализа рынков компании "Открытие Брокер". - Финансовый счёт требовал коррекции курса, которая, на наш взгляд, и произошла. Расхождение по ставкам в зоне евро и в США уже достигло максимальных значений в текущем экономическом цикле. В этом смысле можно условно предположить, что финансовому счёту еврозоны сейчас уже толком некуда ухудшаться. Наряду с очень крепкой внешней торговлей ЕС мы можем рассчитывать на не ухудшение финансового счёта. Соответственно, можно предположить, что курс евро вряд ли может быть сильно ниже текущих уровней, но имеет неплохие долгосрочные перспективы для роста. Вопрос в сроках реализации роста. При этом главным риском в текущей ситуации может быть внезапный взлёт глобального протекционизма и глобальная рецессия". В случае сохранения слабых ожиданий по экономике ЕС и низких темпов роста инфляции пара EUR/USD рискует задержаться на текущих уровнях более года, сохраняя колебания в диапазоне 1,1-1,16, предупреждают эксперты. Между тем новые стимулирующие кредиты ЕЦБ, торговые перемирия, заявления Марио Драги о крайне низкой вероятности рецессии в ЕС дают нам основания аккуратно надеяться на модельный сценарий более быстрого роста экономики относительно текущих задавленных уровней. "В этом случае мы можем рассчитывать на рост пары EUR/USD до уровней 1,25 и выше в долгосрочной перспективе", - прогнозируют аналитики компании "Открытие Брокер".
.
18 марта 2019 года 17:57
В прошедшую пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по окончании 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей вновь коснулся темы поддержки китайской экономики различными мерами, включая монетарное стимулирование, снижение налогов и увеличение инфраструктурных... читать дальше
.18 марта 2019 года 15:31
"Американская валюта продолжает демонстрировать негативную динамику. В начале российской сессии индекс доллара (DXY) пытался развить восходящую коррекцию, но затем возобновил снижение. Сейчас DXY торгуется в небольшом "минусе" около отметки 96,5 п. Давление на американскую валюту оказывает высокий... читать дальше
.18 марта 2019 года 14:14
"Американский рынок акций продолжил движение вверх (+0,5% в конце прошлой недели), не имея для этого каких-то явных причин (пока отсутствие негативных новостей воспринимается как сигнал для покупки), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Помимо наличия краткосрочного... читать дальше
.18 марта 2019 года 11:43
"Контракты Brent сегодня утром торгуются в районе отметки $67,2/bbl, WTI - $58,4/bbl. Вчера в Баку прошёл первый день обсуждения эффективности декабрьской сделки по сокращению добычи нефти между министрами стран ОПЕК+. Исходя из комментариев министров, одним из ключевых вопросов в воскресенье... читать дальше
.18 марта 2019 года 10:10
"Сегодня ждем, что нефть будет волатильна на фоне ожидания комментариев по итогам министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, который состоится сегодня в Баку. Основной вопрос – продлевать сделку до конца года или нет. Также давит на нефть и тот факт, что встреча лидеров КНР-США по... читать дальше
.18 марта 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть снижаются в понедельник. читать дальше
.15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.