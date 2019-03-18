На рынках царит эйфория в надежде на "покладистость" FOMC - Райффайзенбанк

"Американский рынок акций продолжил движение вверх (+0,5% в конце прошлой недели), не имея для этого каких-то явных причин (пока отсутствие негативных новостей воспринимается как сигнал для покупки), - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Помимо наличия краткосрочного повышательного тренда (который сформировался в результате восстановительного ралли после обвала в декабре прошлого года), основная надежда для игры на повышение связывается с предстоящим на этой неделе заседанием FOMC. Помимо сохранения паузы в повышении ключевой ставки, инвесторы ожидают детали по сокращению баланса ФРС (предполагается, что темп сокращения, по крайней мере, замедлится, а в лучшем случае оно приостановится). По-видимому, это позволяет инвесторам игнорировать негативные экономические данные, в частности, о падении payrolls (прирост рабочих мест в феврале оказался почти нулевым в сравнении с предшествующими месяцами), которые свидетельствуют о том, что экономический рост в США достиг своего пика (кстати говоря, о рисках приближающейся рецессии или замедления роста свидетельствует спред 10- и 2-летних UST, остающийся вблизи минимума 15 б.п.). Также инвесторы пока игнорируют отсутствие прогресса в торговых переговорах между США и Китаем (из-за которого встреча лидеров была отложена, по данным СМИ, на июнь 2019 г.). Такой беспричинный рост на финансовых рынках является достаточно частым явлением, последний раз он наблюдался в прошлом году в период с июля по октябрь, когда инвесторы не придавали значения торговым конфликтам и ужесточению политики ФРС, и закончилось это впоследствии обвалом".