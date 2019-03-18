Поддержку рублю оказывает позитивное восприятие активов развивающихся стран инвесторами и начавшийся в России налоговый период - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепляется к доллару США в понедельник утром вместе с другими валютами развивающихся стран и торгуется уже ниже 65 руб./$. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте продолжают оказывать давление на валютный рынок, но рубль сохраняет устойчивость. Поддержку национальной валюте оказывает позитивное восприятие активов развивающихся стран инвесторами и начавшийся в России налоговый период. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с ужесточением санкций", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".