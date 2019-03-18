Рубль прорвал "дамбу" - FxPro

Российская валюта пробила сопротивление, которое не поддавалось натиску многие месяцы подряд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Спрос на риски на глобальных рынках, похоже, склонил чашу весов в пользу рубля, и сделал это в подходящий, очень ответственный момент.

EUR/RUB топталась у отметки 74 во второй половине прошлой недели. Ранее от этого уровня пара разворачивалась к росту, уже привыкнув к тому, что с августа прошлого года это было серьезное сопротивление на пути роста. Эксперт также отмечает, что у этой границы усиливались покупки валюты за рубли, так как многие игроки расценивали текущие уровни в качестве удачного момента для сделки.

"Рынки сумели отряхнуть с себя опасения перед замедлением глобальной экономики и прямо сейчас быстро восстанавливают позиции, которые подпитываются смягчением позиций основных центральных банков (ФРС, ЕЦБ, НБК), - комментирует Александр Купцикевич. - На данный момент, спрос на риски на глобальных площадках обеспечивает дополнительный интерес к рублю, за счет того, что в фокусе инвесторов - доходные активы, а защитные инструменты - напротив, теряют свою популярность. Так, в пятницу рубль резко укрепился - более чем на 1% - и на старте торгов в понедельник сохраняет свои позиции. USD/RUB падает на 17 копеек до 64.64, минимума с 8 августа. EUR/RUB снижается на 3 копейки до 73.37. В самом начале сессии пара опускалась до минимальных значений с августа. В такой ситуации сильное движение на прорыве важного сопротивления является сигналом, что пробой не был ложным, и рынки готовы идти дальше в ближайшие несколько дней. В долгосрочной перспективе мы все же придерживаемся идеи о возобновлении давления на рубль из-за санкций и глобального замедления".