Итоги заседания ЦБ по ставке вряд ли станут сюрпризом для рынка ОФЗ и вызовут сильную реакцию - Уралсиб

"В целом прошедшую неделю кривая ОФЗ завершила незначительным ростом котировок – на 0,1–0,3 п.п., что транслировалось в снижение доходностей на 2–6 б.п. Таким образом, на дальнем конце кривой доходности уже продолжительное время держатся вблизи 8,5% годовых. Между тем рубль вышел в лидеры среди валют ЕМ, его курс вырос за неделю почти на 1,6% благодаря приближению налогового периода и повышению цен на нефть (за неделю они выросли примерно на 1,2%). Впрочем, эффект от благоприятной конъюнктуры проявился больше не на вторичном, а на первичном рынке, где в прошлую среду Минфин установил очередной рекорд, заняв более 90 млрд руб. при спросе, составившем 145 млрд руб. На этой неделе финансовому ведомству предстоит провести последний аукцион в первом квартале. Для выполнения плана (450 млрд руб. новых размещений) ему необходимо привлечь порядка 67 млрд руб. Учитывая ажиотаж, наблюдающийся на аукционах в последние недели, у Минфина хорошие шансы решить эту задачу. Одними из наиболее интересных событий наступившей недели должны стать заседания ФРС и совета директоров ЦБ по ставке. Мы, как и большинство участников рынка, не ждем изменений в денежно-кредитной политике РФ и, соответственно, прогнозируем сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%. Как известно, в последнее время увеличилось количество комментариев со стороны представителей регулятора о возможном переходе к циклу снижения ставки в конце текущего года. Если на первые сигналы о смягчении ДКП рублевые госбумаги откликнулись небольшим ростом котировок, то затем подобные высказывания воспринимались спокойно. Таким образом, если результатом заседания станет смягчение риторики, что весьма вероятно, то рынок ОФЗ вряд ли бурно на это отреагирует", - отмечают аналитики Уралсиба.