Восстановление национальной валюты способствует росту интереса к более рисковым рублевым активам - "НФК-Сбережения"

Одним из важных событий текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке, полагает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. Информация о принятом решении по итогам заседания Совета Директоров будет раскрыта в ближайшую пятницу (22 марта 2019 года). Сюрпризов, на взгляд эксперта, не ожидается. Основной прогноз в пользу продолжения восстановления рубля сохраняется (с начала года рубль окреп более чем на 5 рублей или 7,17%).

При этом в пользу продолжения развития данного сценария свидетельствуют все новые факторы, подчеркивает Алексей Кузьмин: "В частности, многие из российских банков снизили ставки по вкладам в иностранной валюте, что косвенно отражает снижение спроса на нее. Доллары и евро от населения теперь нужны банкам в меньшей степени. В обзоре Банка России также было отмечено, что размер активов банков в иностранной валюте сокращается, что свидетельствует о девалютизации банковской системы. С другой стороны, ставки по вкладам в рублях, напротив, увеличиваются, что отражает заинтересованность банков в сохранении привлеченной рублевой ликвидности. На фоне понятной политики мегарегулятора степень неопределенности снижается, что повышает спрос на рублевые активы, в том числе и на фондовом рынке. Это обеспечивает наличие множества альтернатив банковским вкладам. Косвенным подтверждением слов выше являются успешные размещения ОФЗ".