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Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижающаяся нефть и предстоящие выходные не дают рублю подступить к отметке в 65 за доллар - Инбанк
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15 марта 2019 года 18:15
Снижающаяся нефть и предстоящие выходные не дают рублю подступить к отметке в 65 за доллар - Инбанк
"Британский парламент проголосовал за перенос срока выхода страны из Европейского Союза. Теперь г-же Мэй предстоит просить лидеров ЕС на предстоящем саммите, (намеченном на 20 марта) согласовать перенос сроков Брекзит. Новостной поток по этой теме сохранит свою актуальность и будет добавлять волатильности рынкам. На фоне новостей из Китая (планы снижения налогов) сегодня валюты развивающихся рынков показали рост, после незначительной коррекции в прошлую сессию. Рубль не стал исключением и обновил локальные максимумы, достигнув отметки 65,24. Тем не менее, снижающаяся нефть и предстоящие выходные не дают рублю подступить к отметке в 65 за единицу американской валюты. Мы считаем, что в отсутствие усиления санкционной риторики из-за океана национальная валюта имеет все шансы обновить годовые максимумы на следующей неделе. Наш прогноз по рублю на 18 - 19 марта - 64,95 - 65,35", - отмечает начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин Григорий.
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15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:52
"Парламент Британии проголосовал за то, чтобы Мэй отправилась в Брюссель и попросила сдвига даты Brexit. Этот шаг также стоит рассматривать как попытку премьер-министра "купить время", чтобы нарастить число сторонников плана выхода. При этом парламент заблокировал идею повторного референдума в... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:45
"Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Поддержку им оказывают намерения участников сделки ОПЕК+ продлить срок ее действия до конца 2019 года. Планы участников будут более подробно обсуждаться на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Баку 17-18 марта. Накануне... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:38
"Фьючерс на золото в ходе минувших торгов опускался в районе поддержки на 1294 доллара за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят в районе 1298 долларов. Текущий уровень цен, на наш взгляд, выглядит достаточно сбалансированным. Очередная порция экономических отчетов США, фиксирующая... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:21
Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
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