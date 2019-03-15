Снижающаяся нефть и предстоящие выходные не дают рублю подступить к отметке в 65 за доллар - Инбанк

"Британский парламент проголосовал за перенос срока выхода страны из Европейского Союза. Теперь г-же Мэй предстоит просить лидеров ЕС на предстоящем саммите, (намеченном на 20 марта) согласовать перенос сроков Брекзит. Новостной поток по этой теме сохранит свою актуальность и будет добавлять волатильности рынкам. На фоне новостей из Китая (планы снижения налогов) сегодня валюты развивающихся рынков показали рост, после незначительной коррекции в прошлую сессию. Рубль не стал исключением и обновил локальные максимумы, достигнув отметки 65,24. Тем не менее, снижающаяся нефть и предстоящие выходные не дают рублю подступить к отметке в 65 за единицу американской валюты. Мы считаем, что в отсутствие усиления санкционной риторики из-за океана национальная валюта имеет все шансы обновить годовые максимумы на следующей неделе. Наш прогноз по рублю на 18 - 19 марта - 64,95 - 65,35", - отмечает начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин Григорий.