Непоколебимость рубля может сохраниться до конца марта - БКС

Рублю на неделе удалось продолжить укрепление - к концу недели курс российской валюты вблизи уровней 65,3, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рублевый актив в целом остается в основном тренде, которого сейчас придерживаются большинство ЕМ. На взгляд эксперта, ситуация на данный момент складывается таким образом, что большинство участников рынка игнорируют почти весь рыночный негатив. Такого рода поведение может иметь выжидательный характер - с началом апреля и наступлением рыночной экспирации крупные игроки могут перейти к изменению своих настроений, а оценка риск-факторов снова выйдет на первый план.

"Пока же общий risk-on остается в рынке, - констатирует Антон Покатович. - Тот факт, что торговые переговоры между США и Китаем откладываются как минимум на перспективу апреля, воспринят инвесторами нейтрально. В свою очередь, в рамках наблюдаемого сейчас тренда по игнорированию негатива, похоже, что инвесторам для поддержания оптимизма достаточно заявлений сторон о достижении серьезного прогресса в переговорах. В аналогичной форме поддержки выступают и комментарии представителей Поднебесной о том, что власти не допустят замедления роста экономики ниже 6%".

Грядущие заседания регуляторов (ФРС и ЦБ) вряд ли преподнесут рынкам сюрприз, однако реакция на решения американских монетарных властей со стороны рынков ЕМ, вероятно, будет более выраженной, полагает аналитик БКС: "Ожидаем, что любые "голубиные" сигналы от представителей ФРС, тем более, если речь пойдет о конкретике в отношении остановки действия программ количественного ужесточения, будут способствовать умеренному росту аппетитов к покупке риска. В отношении заседания Банка России - мы почти не сомневаемся в том, что ключевая ставка останется без изменений, а риторика регулятора вряд ли получит существенные видоизменения как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения".

По мнению Антона Покатовича, условно оптимистичная рыночная конъюнктура продолжит оказывать рублю поддержку в перспективе следующей недели. Помимо данного фактора, курсу будет сопутствовать динамика роста нефтяных цен, а также начало налогового периода. В перспективе ближайших двух недель нефтяной актив останется на траектории роста, а если котировки достигнут уровней близких к 70$, "психологическая" поддержка в рубле также возрастет. В ходе же налогового периода экспортёрам предстоит продать валюты почти на 2,6 трлн руб., что также позволит российской валюте удерживать позиции.

"Учитывая вышеизложенное, полагаем, что на следующей недели рубль сохранит низкоамплитудный формат движения. Можно предположить, что такая непоколебимость в котировках сохранится до конца марта, но уже в начале апреля мы видим существенную вероятность реализации понижательных движений в курсе нацвалюты. Прогнозируемый диапазон на неделю - 64,8-66,5", - резюмирует главный аналитик "БКС Премьер".