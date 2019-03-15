.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Непоколебимость рубля может сохраниться до конца марта - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 марта 2019 года 17:20
Непоколебимость рубля может сохраниться до конца марта - БКС
Рублю на неделе удалось продолжить укрепление - к концу недели курс российской валюты вблизи уровней 65,3, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рублевый актив в целом остается в основном тренде, которого сейчас придерживаются большинство ЕМ. На взгляд эксперта, ситуация на данный момент складывается таким образом, что большинство участников рынка игнорируют почти весь рыночный негатив. Такого рода поведение может иметь выжидательный характер - с началом апреля и наступлением рыночной экспирации крупные игроки могут перейти к изменению своих настроений, а оценка риск-факторов снова выйдет на первый план. "Пока же общий risk-on остается в рынке, - констатирует Антон Покатович. - Тот факт, что торговые переговоры между США и Китаем откладываются как минимум на перспективу апреля, воспринят инвесторами нейтрально. В свою очередь, в рамках наблюдаемого сейчас тренда по игнорированию негатива, похоже, что инвесторам для поддержания оптимизма достаточно заявлений сторон о достижении серьезного прогресса в переговорах. В аналогичной форме поддержки выступают и комментарии представителей Поднебесной о том, что власти не допустят замедления роста экономики ниже 6%". Грядущие заседания регуляторов (ФРС и ЦБ) вряд ли преподнесут рынкам сюрприз, однако реакция на решения американских монетарных властей со стороны рынков ЕМ, вероятно, будет более выраженной, полагает аналитик БКС: "Ожидаем, что любые "голубиные" сигналы от представителей ФРС, тем более, если речь пойдет о конкретике в отношении остановки действия программ количественного ужесточения, будут способствовать умеренному росту аппетитов к покупке риска. В отношении заседания Банка России - мы почти не сомневаемся в том, что ключевая ставка останется без изменений, а риторика регулятора вряд ли получит существенные видоизменения как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения". По мнению Антона Покатовича, условно оптимистичная рыночная конъюнктура продолжит оказывать рублю поддержку в перспективе следующей недели. Помимо данного фактора, курсу будет сопутствовать динамика роста нефтяных цен, а также начало налогового периода. В перспективе ближайших двух недель нефтяной актив останется на траектории роста, а если котировки достигнут уровней близких к 70$, "психологическая" поддержка в рубле также возрастет. В ходе же налогового периода экспортёрам предстоит продать валюты почти на 2,6 трлн руб., что также позволит российской валюте удерживать позиции. "Учитывая вышеизложенное, полагаем, что на следующей недели рубль сохранит низкоамплитудный формат движения. Можно предположить, что такая непоколебимость в котировках сохранится до конца марта, но уже в начале апреля мы видим существенную вероятность реализации понижательных движений в курсе нацвалюты. Прогнозируемый диапазон на неделю - 64,8-66,5", - резюмирует главный аналитик "БКС Премьер".
.
15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:52
"Парламент Британии проголосовал за то, чтобы Мэй отправилась в Брюссель и попросила сдвига даты Brexit. Этот шаг также стоит рассматривать как попытку премьер-министра "купить время", чтобы нарастить число сторонников плана выхода. При этом парламент заблокировал идею повторного референдума в... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:45
"Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Поддержку им оказывают намерения участников сделки ОПЕК+ продлить срок ее действия до конца 2019 года. Планы участников будут более подробно обсуждаться на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Баку 17-18 марта. Накануне... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:38
"Фьючерс на золото в ходе минувших торгов опускался в районе поддержки на 1294 доллара за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят в районе 1298 долларов. Текущий уровень цен, на наш взгляд, выглядит достаточно сбалансированным. Очередная порция экономических отчетов США, фиксирующая... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:21
Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.