Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи продолжает "боковое" движение около уровня своего открытия, вблизи отметки 2460 пунктов. До конца дня локальному рынку акций еще предстоит отыграть вечернюю публикацию предварительного мартовского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.