Рубль продолжит укрепление - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта укрепляла свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,75%, недельная снизилась до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,21%. Всё больше прогнозов говорят о замедлении европейской экономики, что предполагает сохранение мягкой денежной политики в зоне евро. Более того, ЕЦБ может даже пойти на восстановление количественных программ стимулирования, что будет значительным позитивом для таких высокодоходных валют, как российский рубль. Схожая ситуация наблюдается и во многих других экономических зонах. Соответственно, база для реализации стратегии carry trade на основе рубля становится всё более очевидной. Рубль продолжит укрепление благодаря высокой доходности, а также грядущим налоговым платежам", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.