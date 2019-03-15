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15 марта 2019 года 16:05
Внешний фон для рынка акций РФ остается противоречивым - БКС
"Сообщения о переносе встречи лидеров США и Китая с марта на апрель, а также сокращение в январе объемов промышленного производства в Китае до минимумов за 17 лет сформировали волну охлаждения глобального аппетита к риску, усилив динамику оттоков с развивающихся рынков акций. В то же время перенос "дедлайна" Brexit на 30 июня, планы Пекина по налоговому стимулированию экономического роста, а также повышенные цены на нефть выступают группой факторов, которые могут сбалансировать негатив. Полагаем, что на будущей неделе нефтяные цены продолжат оказывать поддержку отечественному рынку акций. На это указывают такие факторы, как фиксируемое исполнение сделки ОПЕК+, ожидания продления данной сделки до конца текущего года, повышенный сезонный спрос, а также коллапс нефтяного экспорта Венесуэлы. В целом (при условии отсутствия в новостном поле резкого усиления санкционной риторики в отношении РФ) мы ожидаем на будущей неделе некоторого замедления торговой активности и сокращения волатильности в российских индексах. В начале недели инвесторы будут ждать заседания ФРС США и его решения по ставке (среда). В пятницу судьбу процентной ставки будет решать Банк России. В обоих случаях консенсус ожиданий предполагает сохранение ставок на текущем уровне, однако важной будет риторика регуляторов относительно текущих рисков и дальнейших планов по изменению денежно-кредитной политики. Из важной статистики на будущей неделе отметим Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, который будет опубликован в пятницу. Мы ожидаем продолжения "боковой" консолидации индекса МосБиржи в уже привычном диапазоне 2450-2500 пунктов. В случае появления в информационном поле резко негативных сигналов для рынка РФ стоит следить за рубежом 2445-2455 пунктов. Ниже его продажи могут приобрести нарастающий безоткатный характер вплоть до следующей зоны поддержки 2400-2410 пунктов", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:52
"Парламент Британии проголосовал за то, чтобы Мэй отправилась в Брюссель и попросила сдвига даты Brexit. Этот шаг также стоит рассматривать как попытку премьер-министра "купить время", чтобы нарастить число сторонников плана выхода. При этом парламент заблокировал идею повторного референдума в... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:45
"Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Поддержку им оказывают намерения участников сделки ОПЕК+ продлить срок ее действия до конца 2019 года. Планы участников будут более подробно обсуждаться на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Баку 17-18 марта. Накануне... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:38
"Фьючерс на золото в ходе минувших торгов опускался в районе поддержки на 1294 доллара за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят в районе 1298 долларов. Текущий уровень цен, на наш взгляд, выглядит достаточно сбалансированным. Очередная порция экономических отчетов США, фиксирующая... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:21
Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
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