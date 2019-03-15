Вполне вероятно, что российские облигации продолжат показывать лучшую динамику, чем акции - БКС Глобал Маркетс

В отличие от акций, отмечают аналитики БКС Глобал Маркетс, облигации развивающихся рынков продолжают привлекать новые деньги. Это нетипичное расхождение между двумя классами активов, которые обычно имеют позитивную корреляцию, наблюдается с середины февраля и продолжает усиливаться. Существует риск, что и на среднесрочном горизонте российские облигации продолжат показывать лучшую динамику, чем акции.