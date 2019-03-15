По фондовым индексам ситуация вряд ли улучшится в ближайшие недели - ГК "ФИНАМ"

"В первой половине дня российский рублёвый индекс "Московской биржи" почти отыграл вчерашнее снижение, поднялся на 0,3% и подошёл к отметке 2464 пункта, а валютный индекс РТС прибавил 0,6% и подошёл к отметке 1190 пункта. Российские индексы уже почти два месяца "дрейфуют" практически на одном месте, и вряд ли ситуация улучшится в ближайшие недели. Главные причины слабости - это выход зарубежного капитала из российских активов ввиду высоких рисков новых санкций и крепкий курс национальной валюты, который не очень выгоден российским экспортёрам. С технической точки зрения, продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроет торговые сессии пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.