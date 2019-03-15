По итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка сохранится на неизменном уровне в 7,75% - Банк "Открытие"

"Мы рассчитываем, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, ключевая ставка сохранится на неизменном уровне в 7,75%. Отметим, что сейчас, как и в случае февральского заседания, среди участников рынка сформировалась в целом единая позиция относительно возможного решения регулятора - практически 100% респондентов, участвующих в опросах Bloomberg и Thomson Reuters, считают, что процентный бенчмарк останется на текущем уровне. Определяющими аргументами в пользу нейтрального решения ЦБ РФ являются умеренное ускорение инфляции, которая остается существенно ниже верхней границы базового прогноза ЦБ РФ на первый квартал текущего года, а также относительно благоприятная конъюнктура финансовых рынков - фактор, который регулятор также традиционно рассматривает как высоко значимый на локальном уровне", - прогнозирует начальник управления анализа рынка банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.