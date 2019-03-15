Sova Capital подняла рейтинг акций РусГидро до "покупать" и оценку на 2%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила рекомендацию для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) до "покупать" с "держать", сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Sova Capital, была повышена на 2% - до 0,61 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.