.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 марта 2019 года 13:08
Мы можем стать свидетелями провала российской валюты ниже уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы - FxPro
"В пятницу в середине дня пары EUR/RUB и USD/RUB замерли вблизи важных уровней поддержки, - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Участники рынка не решаются на дальнейшие покупки рубля после того, как он поднялся в область сопротивления последних месяцев. В частности, EUR/RUB остается вблизи 74, тогда как внутридневные колебания в течение недели постепенно сходили "на нет". USD/RUB опустилась к 65.40, теряя 10 копеек с начала сессии. С октября прошлого года область 65-65.50 отмечалась затуханием нисходящей динамики USDRUB и раз за разом предшествовала отскоку пары. На наш взгляд, вновь высоки шансы на развитие отскока по паре - тем более, что из США все более отчетлива слышна тема санкций против России. В прошлом году именно разговоры о санкциях и их фактическое применение провоцировали максимальную волатильность российской валюты, дважды становясь причиной 10-процентного провала в течение нескольких дней". С другой стороны, рынки Азии развивают восстановление после провала на прошлой неделе. Свою поддержку рублю оказывает нефть. Американская WTI поднялась до $59 - максимумов с ноября прошлого года, следуя за схожим движением Brent. В этих условиях риски санкций, нависающие над рублем, могут попросту не реализоваться в ближайшее время, уступив авансцену позитивным настроениям, считает эксперт FxPro. "В этих условиях мы можем стать свидетелями провала валюты ниже важных уровней, которые "держали оборону" в предыдущие месяцы. Такое развитие событий наверняка потянет за собой срабатывание стоп-ордеров и дальнейшее укрепление рубля.Однако повторимся: этот сценарий все же выглядит альтернативным, а не основным. Против рубля действуют такие факторы, как санкции, истощение роста (как самого рубля, так и рынков EM после ралли в январе-марте), равно как и сезонность (рублю с трудом дается повышение курса с марта по май), а также важные уровни поддержки, которые усиливают интерес к покупкам валюты на данных уровнях", - заключает Александр Купцикевич .
.
15 марта 2019 года 15:16
Перенос сроков подписания соглашения между США и Китаем ограничивает потенциал роста рисковых активов - "Нордеа Банк"
"Аппетит к риску на глобальных площадках ограничен после сообщений о переносе сроков подписания торгового соглашения между CША и Китаем. Ранее подписание соглашения было намечено на конец марта, теперь же сроки смещаются на апрель. В то же время сообщения о запуске дополнительных мер по поддержке... читать дальше
.15 марта 2019 года 15:00
Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer
Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:16
"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:52
"Парламент Британии проголосовал за то, чтобы Мэй отправилась в Брюссель и попросила сдвига даты Brexit. Этот шаг также стоит рассматривать как попытку премьер-министра "купить время", чтобы нарастить число сторонников плана выхода. При этом парламент заблокировал идею повторного референдума в... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:45
"Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Поддержку им оказывают намерения участников сделки ОПЕК+ продлить срок ее действия до конца 2019 года. Планы участников будут более подробно обсуждаться на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Баку 17-18 марта. Накануне... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:38
"Фьючерс на золото в ходе минувших торгов опускался в районе поддержки на 1294 доллара за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят в районе 1298 долларов. Текущий уровень цен, на наш взгляд, выглядит достаточно сбалансированным. Очередная порция экономических отчетов США, фиксирующая... читать дальше
.15 марта 2019 года 09:21
Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.14 марта 2019 года 18:15
Необходимость соблюдения НКЛ поддержит ОФЗ-26209, ОФЗ-26223 и ОФЗ-26226 в случае коррекции на рынке - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, не исключают, что спрос на аукционах Минфина РФ со стороны локальных банков подкрепляется не только недавним, февральским, погашением ОФЗ, но и необходимостью поддержания норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:00
"Развитие событий в британском парламенте и связанные с этим колебания курса фунта остаются в центре внимания участников рынка, - отмечают аналитики Forexite. - Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки 1.3329 до 1.3206, и впоследствии скорректировался в середину диапазона. Сегодня в парламенте... читать дальше
.14 марта 2019 года 17:38
"Цены на сырую нефть продолжают ползти вверх в ответ на потоке новостей, которые в подавляющем большинстве для них благоприятны, - комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Тревоги об экономическом росте и о перспективах спроса на сырую нефть пока... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.