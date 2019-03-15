По акциям "Московской биржи" сохраняется рекомендация "покупать" - ГК "ФИНАМ"

"Менеджмент ПАО "Московская биржа" рекомендовал выплатить годовой дивиденд в размере 7,7 руб., сохранив норму выплат на прошлогоднем уровне 89%. Доходность акций МосБиржи, таким образом, становится одной из самых привлекательных в отечественном финансовом секторе. По форвардным мультипликаторам акции MOEX недооценены на 36%, и целевая цена составляет 126,4 руб. Анализ стоимости акций по собственной дивидендной доходности при среднем ожидаемом дивиденде 2018-2019 в 7,5 руб. и целевой дивидендной доходности 6,6% транслирует таргет 120,2 руб. и апсайд 29%. Агрегированная оценка - 123 руб. с потенциалом роста 32%", - указывает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.

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