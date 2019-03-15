Пара USD/RUB останется диапазоне 65-66,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепляется к доллару США в пятницу утром вместе с другими валютами развивающихся стран. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте продолжают оказывать давление на валютный рынок, но рубль сохраняет устойчивость. Сегодня с уплаты страховых взносов, которые, по нашим оценкам, составят около 650 млрд руб. начинается мартовский налоговый период. 25 марта уплачиваются основные налоги – НДС, акцизы и НДПИ, а 28 марта – налог на прибыль. По нашим оценкам, в этом месяце налоговые платежи составят 2,59 трлн руб., что может оказать локальную поддержку российской валюте. Санкционная угроза висит над Россией как Дамоклов меч, однако в отсутствии новых деталей по этой теме мы не видим

факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте. Ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 65-66,5 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".