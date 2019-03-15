Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели - "Нордеа Банк"

"Российская валюта сохраняется на комфортных уровнях в конце текущей недели, пытаясь закрепиться ниже устойчивых уровней поддержки в районе отметок 65.5 в паре с долларом и 74 в паре с евро. В пользу рубля на неделе сыграли успешные размещения ОФЗ, а также высокие цены на нефть, находящиеся на максимумах с ноября прошлого года. На предстоящей неделе рубль может продолжить попытки укрепления и попытается преодолеть отмеченные выше уровни поддержки. Факторами для укрепления рубля выступают налоговые платежи, которые на сей раз будут повышенными (около 2.5 трлн руб. по сравнению с 1.5-1.8 трлн руб. в среднем в обычные месяцы) из-за дополнительных платежей по налогу на прибыль. Кроме того, аукционы по размещению ОФЗ могут снова оказаться весьма успешными в преддверии пятничного заседания Банка России, на котором регулятор может несколько смягчить свою риторику", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".