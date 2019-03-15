Фунт игнорирует отложенный Brexit - FxPro

"Парламент Британии проголосовал за то, чтобы Мэй отправилась в Брюссель и попросила сдвига даты Brexit. Этот шаг также стоит рассматривать как попытку премьер-министра "купить время", чтобы нарастить число сторонников плана выхода. При этом парламент заблокировал идею повторного референдума в очередной раз. Такой поворот событий, вероятно, стал главной причиной вялой производительности фунта после итогового голосования. Вряд ли в ЕС будут против такого сдвига, но все ж риски полностью не исключены. Предполагается, что если к 20 марта парламент Британии примет план выхода из ЕС, то сам выход произойдет 30 июня. Если же главе правительства так и не удастся заручиться поддержкой большинства парламентариев, Brexit может быть сдвинут на более позднюю дату. Опять же, если на это согласятся в ЕС. Что говорит теханализ? Нельзя сказать, что рынки в страхе от подобной неопределенности, но все же стоит обратить внимание на уязвимость фунта. Британская валюта ранее на неделе достигала 8-месячных максимумов к доллару, и теперь уязвима для коррекции, откатываясь от недавних пиков. GBP/USD торгуется вблизи 1,3200 против пиковых 1,3280. По теханализу пара находится в тренде на рост с поддержкой у 1,3050. Осторожность игроков перед неопределенностью будущей недели открывает дорогу к снижению в эту область. Падение ниже 1,30 может открывает путь к более глубокому провалу с возможным достижением 1,2500", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич .