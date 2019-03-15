Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть остаются вблизи максимальных отметок с ноября прошлого года. Поддержку им оказывают намерения участников сделки ОПЕК+ продлить срок ее действия до конца 2019 года. Планы участников будут более подробно обсуждаться на встрече мониторингового комитета ОПЕК в Баку 17-18 марта. Накануне умеренно негативное воздействие на цены на нефть оказала публикация ежемесячного отчета ОПЕК, в котором был незначительно (на 0.06 mbd) повышен прогноз добычи нефти за пределами ОПЕК. Сегодня важной для рынка будет публикация ежемесячного отчета МЭА, а также данные о количестве буровых установок в США, которое в последние недели сокращалось, также поддерживая котировки нефти", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".