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15 марта 2019 года 11:29
Газпромбанк начал анализ Яндекса с рейтингом "покупать" для его акций
(добавлен текст после 2-го абзаца) Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал аналитическое освещение "Яндекса" (MOEX: YNDX), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Прогнозная стоимость акций "Яндекса", рассчитанная экспертами, составляет $44,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $43,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $35,69 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Яндекс
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