Газпромбанк начал анализ Яндекса с рейтингом "покупать" для его акций

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал аналитическое освещение "Яндекса" (MOEX: YNDX), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость акций "Яндекса", рассчитанная экспертами, составляет $44,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $43,91 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $35,69 за штуку.